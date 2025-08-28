Su dueña escribió: “Se llama Teodoro, se perdió por Saavedra 1245 lo cual debe estar deambulando por la zona de Manuel iglesias y Javier Rivero. Es macho, está castrado, es bueno, se deja agarrar. Por si alguien lo ve, no es malo, que lo retengan, llamen al 3329-558875 o 3329-324075 o que lo alcancen a Saavedra 1245”.

Ads

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

👉🏻Alias: laopinionsp

Ads

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo





Ads

Puede interesarte