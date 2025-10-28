Dueños buscan a un caballo perdido por la zona de El Fortín
“Hola, buenos días. Hace unos días me desapareció mi caballo de en frente de El Fortín. Me harían el favor de publicarlo, gracias”, escribieron. En caso de tener alguna información comunicarse al 3329 50-8208.
