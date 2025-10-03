Dueños buscan a un caballo alazán extraviado por la zona de Ruíz Moreno
Quisiera saber si usted me puede publicar porque este caballo se perdió, un alazán", indicaron. El animal se extravió por la zona de un campo en la zona de Ruíz Moreno. En caso de hallarlo o tener información comunicarse al 3329 47-1779.
