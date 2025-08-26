Su dueña escribió: "Quiero encontrarlo. no esta por ningún lado, ni adentro de los clubes, ni en el paseo, ni en ningún lado además siempre que se escapaba volvía. Ya tiene familia, simplemente se escapa porque desde que lo rescaté no le pude sacar el instinto ese. Si se lo llevaron y les da vergüenza devolverlo, que lo dejen atado a un árbol y yo lo busco. Es cruza galgo, alto, cachorro, tiene cola larga, se llama marmolado, no sirve para carreras porque tiene un soplo en el corazón por eso se cansa muy rápido y no quiere seguir". En caso de hallarlo comunicarse al 3329 603087.

