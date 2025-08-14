Una familia denunció el robo de su perro Cooper este miércoles por la tarde en ruta 1001, a la altura de la localidad de Río Tala.

Ads

El hecho ocurrió cuando el animal se escapó y una persona que circulaba por la ruta en un auto gris vio la situación, se detuvo, lo cargó y se lo llevó

“Lo estábamos corriendo para agarrarlo, y por la ruta un auto gris, no pudimos llegar a distinguir por la desesperación la patente y marca, lo agarra y se lo lleva”, indicaron los dueños del perro.

Además, según comentaron, el hombre los habría visto cuando estaban llamando al animal e igual se lo llevó.

Ads

El perro es un bulldog francés, responde al nombre de Cooper y tiene una chapita con nombre y número de teléfono de sus dueños.

El perro se llama Cooper.

“Sigue sin aparecer. Si pudieran ayudarme compartiéndolo, se los agradecería mucho”, finalizaron.

Ads

En caso de tener información sobre el paradero de Cooper, comunicarse a los números de contacto 3329 471801 o al 3329 667853.

Puede interesarte