Dueños buscan a su gato: desapareció en Colón y Larralde
Ana escribió: "Nos desapareció nuestro Gato macho de 10 años castrado. Es mansito. No sé va más de la esquina. Entre Colón y Larralde. Hace unas semanas lo quisieron llevar una mujer en bici con un nene y les dijeron que tenía dueños. Ahora no aparece. Él tiene una familia que lo cuida y quiere. Ayúdanos a qué vuelva a casa. Si lo viste o sabes dónde está, avísanos 3329 623607".
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión