Dueños buscan a Rocco
Sus dueños escribieron: "En algún lugar tiene que estar. Por favor, sigan compartiendo. Rocco sigue sin aparecer. Difundan, por favor. Se perdió en zona Noseda entre B. Urraco y Frers. Es de tamaño chico. Si lo ven retener y avisar. Cualquier información comunicarse al 3329 614277".
