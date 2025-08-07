“Sus dueños escribieron: ”No podrían publicar si alguien encontró una perra galga que se perdió o se la llevaron de La Laguna al 1500. Si alguien la tiene, por favor avisar y devolverla, que es de mí hijo que la crio de bebé a la perra". En caso de hallarla o tener información comunicarse al 3329 32-4308.

