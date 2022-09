Dueño de Club Zhen aseguró que no permitían el acceso porque estaban “excedidos en la capacidad”

Un joven identificado como Bruno denunció haber sido discriminado “por ser gay” en la puerta del boliche Club Zhen, ubicado en Mitre al 1100, donde el domingo por la madrugada el personal de seguridad impidió que acceda al local bailable junto a un grupo de amigas trans.

La situación derivó en repudio por parte de organizaciones por los derechos LGBT+ y este lunes Bruno estaba en la Comisaría local para radicar la denuncia por el caso, considerado un “acto homofóbico y transfóbico”.

Desde el boliche, su titular, Estaban Lanfredi, aseguró en Radio Cuarentena que no hubo ningún tipo de discriminación para con los jóvenes y que se les impidió el acceso como a todos los que a esa hora querían ingresar porque estaban completos.

“Este sábado, dos de los boliches más importantes estuvieron cerrados y muy temprano tuvimos que cerrar las puertas porque estábamos colapsados con la gente, no queríamos exceder la capacidad permitida y tuvimos que cerrar”, aseguró Lanfredi.

El sábado, tras los episodios violentos del fin de semana pasado, los boliches Lux y Hollywood no abrieron sus puertas al público, por lo que quienes suelen concurrir a esos lugares tuvieron que buscar alternativas para la diversión nocturna.

El responsable del local aseguró que tras el episodio hubo unas chicas a quienes “”les tiraron algo, le pegaron a una en la cabeza y a uno de los chicos de seguridad” y que la situación se dio porque estaban excedidos en la capacidad del local, cuyo límite es 150 personas.

“Dicen que no los dejaron entrar por discriminación, pero lo cierto es que no podíamos dejar entrar a nadie más porque estábamos excedidos”, sostuvo y agregó: “No se trata de discriminación ni nada, no podíamos hacer otra cosa”.

El boliche Club Zhen abrió hace una semana y este sábado fue su segunda jornada al público. Desde el Gobierno confirmaron que cumplieron con todos los pasos normativos para la habilitación correspondiente. “Tenemos todo lo que pide la ley, cumplimos con todo al pie de la letra como nos pidieron”, dijo Lanfredi.

“Todo aquel que ha querido entrar y no se ha podido, que sepa que no es porque no queríamos sino porque estábamos excedidos y porque hubo dos boliches importantes que no abrieron, por lo que la gente quiso salir a otros lados y nosotros no podemos abarcar a toda la gente”, explicó.

Lanfredi informó que habló con los patovicas que cumplen tareas en la puerta de su local y que le aseguraron que en ningún momento hubo agresione verbales relacionadas con la condición de homosexuales de quienes querían ingresar al boliche. “Sólo que les dijeron que no podían entrar porque estábamos excedidos”, dijo.