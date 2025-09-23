Dueña reclama que un auto atropelló a su perra en calle San Martín
Cande reportó: “Quiero hacer un descargo. Perdón por la foto, pero era mi perra, mi compañera en San Martín 3525 un auto venía a alta velocidad y no la dejo cruzar. Fue hacer sus necesidades. Me descuido solo un segundo y la mató, pasa a alta velocidad un auto color gris, que la dejó en la casa de la vecina afuera. La tiró para arriba, no vino a golpear las manos para ver de quien era. Hijo de put#, ¿y si era una criatura? No va a ser un animal, la próxima vez puede ser una criatura. Compartan, por favor”.
