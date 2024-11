Esta semana, diversos vecinos de la ciudad reportaron su incertidumbre ante personas que se presentan en los comercios y domicilios a pedir plata en efectivo para una niña internada en el Hospital Garrahan.

El pedido es para Paloma, una pequeña de 5 años oriunda de Pergamino y diagnosticada con el síndrome Russell Silver, un trastorno congénito que genera problemas de crecimiento. Otras veces refieren que la pequeña padece cáncer en los huesos. El relato va cambiando.

Quienes piden colaboración se acercan con la foto de la niña y cuentan que después de varios estudios, debe someterse a una intervención quirúrgica, por lo que su padre necesita recaudar dinero para el hospedaje y de ese modo poder estar presente y acompañando a su hija durante la cirugía.

Ante esto, la duda comienza a generarse entre los sampedrinos, ya que no sólo la enfermedad de la niña varía, sino que los sujetos comentan que el pedido solidario fue publicado en los medios locales por la periodista Lilí Berardi, lo cual no es cierto.

“Estaba en el taller de un amigo y pasó un chico con una foto de una nena y el documento, pidiendo colaboración porque la nena tiene cáncer en los huesos. Cuando le pedí una cuenta para transferirle, me dijo que no tenía, que no le podían abrir la cuenta”, comentó un hombre que tras la duda, inmediatamente informó a La Opinión sobre lo sucedido.

“Era re sospechoso y como que no me quería dar ningún dato. Era como que titubeaba mucho cuando le pedíamos los datos y yo le quería transferir plata y no me daba ningún CBU, ni un Mercado Pago, ni nada. Lo primero que dijo fue: ´Lilí Berardi lo dijo en la radio, que tenemos que donar´”, señaló.



De este modo y ante la incertidumbre, aclaramos que La Opinión & Sin Galera no publicaron ningún pedido solidario de esta índole, ya que los periodistas de este medio siempre corroboran la información antes de hacerla pública.

Recordamos a los lectores y oyentes estar atentos ante situaciones similares y siempre pedir datos concretos antes de caer en una posible estafa.

Se aclara que el supuesto padre de Paloma, estuvo durante los últimos años presente en diversos medios de la región brindando entrevistas y contando sobre la situación, pero nadie sabe si el relato es cierto.