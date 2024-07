Marcel Xavier González Jorge, fue hallado sin vida en la habitación de una casa que compartía con su pareja. Teniá 33 años y su cuerpo presentaba lesiones cortantes que llevaron a la policía y a la Fiscalía a dispner urgentes medidas de peritaje. Ocurrió entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de Junio de 2024.

Bajo la carátula “Averiguación de causales de muerte”, la Dra. María del Valle Viviani continúa con la investigación y a la espera de resultados de análisis específicas sobre material que se derivó después de la operación de autopsia.

“Marcel murió hace más de un mes, pero recién anoche se enteró su familia en San José”

Con ese título, un mes y medio después, la prensa uruguaya dio a conocer que amigos y familiares del hombre de 33 años al que buscaban, se enteraron por las noticias publicadas en La Opinión & Sin Galera, de lo acontecido aquella madrugada en la que se presume que tras una ceremonia de consumo de ayahuasca, la pareja perdió conciencia, la mujer salió a caminar varias horas por el campo y cuando regresó encontró el cadáver.

La escena era macabra, según refirieron fuentes de la investigación que se vieron sorprendidas por el tipo de heridas y la cantidad de sangre que había en el lugar. La mujer, de 47 años y propietaria del campo, fue indagada en fiscalía y no pudo precisar lo ocurrido puesto que producto del mismo consumo había perdido la conciencia durante varias horas.

Tampoco se descartó la posibilidad de un homicidio, pero el único relato disponible era el de la mujer con la que vivía desde hace un tiempo en esa finca de Ruta 191.

“La acusada relató todo lo ocurrido y sostuvo que luego de que ambos consumieran drogas, su novio estaba con un alto grado de intoxicación, que se metió en la piscina y que luego lo encontró muerto, todo cortado y que entró en shock”, esto fue lo que llamó la atención de las autoridades judiciales que, tras descartar participación de una tercera persona, dejaron en libertad a la propietaria del campo..

En la nota que publicó el periodista José Rossa en el portal San José Ahora, el jueves 25 de Julio dice: "Allegados a Marcel dijeron que no cuentan con información y cuando la solicitan no se las dan porque “está todo muy tapado”. Una de las amigas de Marcel dijo a San José Ahora que “es todo muy turbio lo que pasa”. Sospechan que se trató de un homicidio y no de un suicidio. Otro amigo agrega un dato angustiante: “No sabemos nada para poder traer el cuerpo, no sabemos si está enterrado, si lo tienen en la morgue porque no tenemos información”.

“En el campo encontraron un invernáculo con plantas de marihuana, cogollos secándose en un tender y 14 bolsas con esa sustancia, además de hongos alucinógenos. La mujer refirió que está relacionada con la medicina natural y que ha invertido millones en investigación sobre la cultura cannábica”.

El viernes por la mañana, Rossa se comunicó con La Opinión para solicitar más detalles y así se logró establecer el vínculo para que la familia pueda efectuar los trámites de repatriación del cuerpo y presentarse en sede judicial para recibir información.

Se sabe que el próximo lunes recibirán instrucciones precisas para tramitar la documentación y reconstruir qué fue lo que sucedió desde que lo vieron por última vez.