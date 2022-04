Dr. Spirópulos: “En San Pedro deberíamos haber tenido el apoyo de gente que no tuvimos”

El Dr. Daniel Spirópulos cumplió un papel fundamental en el inicio del camino que llevó a Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola a prisión.

Las primeras presentaciones efectuadas en la fiscalía de San Pedro fueron parte de las pruebas que terminaron siendo determinantes para justificar las medidas que hasta ahora son irrefutables.

El profesional habló en Sin Galera y destacó las medidas adoptadas por la fiscalía y el juzgado de garantías reconociendo que en el inicio de la instrucción no eran muchas las expectativas que tenían pero con el correr de los meses fueron advirtiendo que algo iba a suceder.

“A esta historia yo le pondría dos título, mirando para el otro lado y más solos que los ucranianos”, remarcó Spirópulos en el inicio de la entrevista.

“Porqué más solo que los ucranianos, porque cuando esto empezó estábamos solos y Camioneros apoyado con todo el antecedente de impunidad que tenía y además por una total ausencia de la justicia”.

“Ahí estaba la parte difícil del ambiente tratando de hacer una más. Acá mandamos nosotros y nosotros tenemos el poder, las cosas que nosotros pedimos se tienen que cumplir”.

“No esperaban en ese momento de que hubiese una respuesta de la justicia y de la fiscal Viviani, fue una sorpresa para ellos, entonces al ocurrir eso empezó un problema para Camioneros”, destacó.

Sobre el accionar del sindicato sobre la empresa Rey, Spirópulos contó que en su momento la cuota mensual era de 20 mil pesos, que al valor de hoy serian uno 200 mil pesos, y cuando ocurre todo eso, Rey, soporta todo esta cuestión”.

“Llegó un momento en el que se cansaron, dijo que a él no le interesaba la empresa de esta forma diciendo que ellos no estaban dispuestos a continuar con estas extorsiones y que estaban dispuestos a cerrar la empresa, ahpi es donde me contratan a mí”, detalló.

“La verdad pensábamos que no íbamos a llegar a nada”.

“Por supuesto que es importante el derecho de los trabajadores”. “Si querían baños, los Rey, estaban haciendo un edificio ejemplar, pero ellos buscaban el problema donde no estaba”.

“Hicieron todo mal”, señaló el abogado con respecto a Camioneros. “Acá no va a pasar nada pensaron, pero se llevan una sorpresa porque hubo una fiscal que estuvo trabajando”.

“Acá hubo un accionar ejemplar, como el efecto mariposa, el simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo”. “Por eso mismo es el efecto mariposa que se transforma en U”.

Con respecto al apoyo que tuvieron durante todo este tiempo, Spiropulos aseguró que hubo sectores que miraron para otro lado. “Todo esto significa que nosotros en San Pedro deberíamos haber tenido el apoyo de gente que no tuvimos”. “Colegas de la firma Rey colaboraron con esta medida de fuerza y todos los sabemos a eso, está comprobado”.

“Como también otras organizaciones, entre ellas el Centro de Comercio, lo digo a título personal, se quedó con un simple y tibio comunicado. Acá se trata de pasar afiliados de Comercio a Camioneros y ellos siempre logran su objetivo y el Centro de Comercio no hace nada para evitarlos”, comentó el profesional.

El Dr. Spirópulos también habló del desinterés de sus colegas. “Solo me llamó Sergio Rosa y me dijo que estaba preocupado por lo que estaba pasando, voy a hablar con el resto de los colegas para ver qué podemos hacer para ayudarte; pero me llamó para decirme que no tuvo ninguna respuesta, cero”.

“Eso es mirar para otro lado y hace mal, no a mi persona, estamos defendiendo los derechos de los trabajadores genuinos y no el interés de unos pocos en perjuicio de todos”. “Tenemos que ayudarnos en una situación así”.

En su exposición el Dr. Spirópulos recordó al Dr. Benito Aldazabal quien en varias oportunidades de su actividad como abogado también se enfrentó a la rama sindical: “Yo creo que si Benito (Aldazabal) hubiese estado, me hubiese ayudado”, reconoció.