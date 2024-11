Un vecino de la zona reportó: “Los vecinos que estamos conviviendo sobre la calle Dr. Rojas y José Hernández estamos cansados, ya de que pasen autos y camionetas a tan alta velocidad. Se olvidan de que hay gente viviendo es esta zona. No se puede sacar la ropa afuera, no podés tener la ventana un rato abierta por que se te llena la casa de tierra y si después los vecinos hacemos loma de burro son los primeros en quejarse y mandan la máquina a que saquen las lomas de burro. Nos pusimos de acuerdo en los vecinos que si para mañana no pasa el regador vamos hacer lomas de burro y no van a ser pequeñas, van a ser bastante grandes para que se den cuenta que acá también hay vecinos viviendo. Ya estamos cansados de comer tierra todos los días”.

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo

Puede interesarte