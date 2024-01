Ariel Rey expuso el lunes sobre un texto en el que explicó de qué modo la ahora senadora Florencia Arieto actuó para defender a su empresa de los bloqueos y extorsiones a las que era sometida por representantes del gremio Camioneros que terminaron presos por la comisión del delito y que ahora cursan otras instancias judiciales. El ex candidato a Intendente integra el MEAB, un movimiento que resiste los bloqueos, entre los que se encuentran casos emblemáticos como el de Lácteos Vidal y la distribuidora de materiales de Verónica Razzini -hoy también diputada nacional- que fuera una de las pioneras de esa resistencia.

Rey también forma parte de los más de 3000 emprendores y comerciantes que se están congregando para resistir el día del paro convocado por la CGT exhibiendo banderas argentinas. Para apoyar la reforma laboral que propone el gobierno, dedicó varios párrafos entre los que se destacan las grandes dificultades que se presentan a diario para poder mantener operativas las pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, el ex concejal de la Coalición Cívica y representante del Sindicato de Luz y Fuerza, Matías Velo, les dijo a los legisladores que deberían visitar Atucha, conocerla y evaluar de qué se habla cuando se toman medidas. Tras ser presentado en nombre de Nucleoeléctrica, Velo detallo la importancia estratégica de la energía nuclear y destacó que no sólo es eficiente sino también sustentable.

“Estoy acompañado por los compañeros de la seccional Atucha, de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, donde existen, en ese lugar, dos centrales nucleares en funcionamiento, totalmente operativas, al 100%”, comenzó diciendo Velo para explicar dónde están emplazadas las centrales nucleares.

Luego reflexionó ante el plenario de comisiones que analiza la suerte de la vida productiva del país: “tiene pormenores que, necesariamente, deberían conocer, todos los legisladores, al momento de tratar un tema tan delicado como este”.

“Obviamente todos queremos una economía sana, pero eso no se logra limitando o modificando el orden público laboral, y tampoco aniquilando la clase media”, Matías Velo.

Y continuó “como empleados de Nucleoeléctrica tenemos un grado de profesionalismo muy grande, al punto de poder competir con empresas dedicadas en el mundo a las reparaciones y la construcción de las centrales nucleares”, luego se refirió al valor que tiene para ellos poder resolver -muchas veces con escasos recursos y mucha destreza- problemas que en otros países hubiesen demandado grandes inversiones. “Como argentinos deberíamos sentirnos orgullosos, pero para eso hay que informarse, meterse en este mundo”.

Luego refirió “estamos dentro de una empresa pública, una sociedad anónima en su momento por los 90, pero que sigue siendo del Estado, que no es deficitaria. Esto no es poco, es un montón, y que también así lo entendemos los trabajadores, y trabajamos junto a la empresa, es decir, no tenemos mayores complicaciones más que lo doméstico para poder seguir adelante con el plan nuclear argentino. En este momento en el país hay tres centrales operativas al 100%, una en Córdoba y dos en Lima, Zarate”.

Los minutos restantes ilustraron una realidad que pocos conocen y difunden que apuntan a la soberanía energética y las ventajas en materia ambiental que ofrece la energía nuclear.

“Entonces lo que venimos a decir hoy es que no entendemos cuál sería la razón por la cual el Estado Nacional, este gobierno, pretenda de cierta forma llevar a una empresa que es eficiente en cuanto a lo económico, que no tiene problemas de ese tipo, donde se ha desarrollado tecnológicamente y ha logrado una capacitación, un capital humano impresionante, donde no se van al exterior, se quedan acá, en Argentina, y promueven el desarrollo, no emite gases de efecto invernadero”, sea parte de un proyecto que pueda ponerla en manos privadas cuando se trata de un recurso estratégico.