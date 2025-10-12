Dos motocicletas colisionaron en Colón y José Hernández: una persona herida
El accidente ocurrió durante la madrugada del domingo. Los conductores, de 20 y 24 años, colisionaron por causas que aún se investigan. Uno de ellos fue trasladado al Hospital Emilio Ruffa.
Durante la madruga de este domingo, un accidente de tránsito tuvo lugar en la intersección de Colón y José Hernández.
Por motivos que se tratan de establecer, dos motocicletas, guiadas por jóvenes de 20 y 24 años colisionaron.
Uno de los motociclistas fue trasladado por la ambulancia a la Guardia del Emilio Ruffa, donde constataron que presentaba lesiones leves.
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión