Durante la madruga de este domingo, un accidente de tránsito tuvo lugar en la intersección de Colón y José Hernández.

Por motivos que se tratan de establecer, dos motocicletas, guiadas por jóvenes de 20 y 24 años colisionaron.

Uno de los motociclistas fue trasladado por la ambulancia a la Guardia del Emilio Ruffa, donde constataron que presentaba lesiones leves.

