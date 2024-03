Dos adolescentes de 16 y 17 años, que ya cuentan con varios ingresos a la Comisaría por hechos similares, fueron aprehendidos este miércoles, alrededor de las 7.00 de la mañana, tras entrar a robar a una vivienda ubicada en la zona 11 de Septiembre 100.

David, víctima del robo y titular de un emprendimiento de sahumerios y otros artículos del rubro, contó a La Opinión que estaba durmiendo con su familia cuando escuchó ruidos enel patio.

"Cuando miro para afuera, tengo dos personas que tenían preparadas un montón de cosas para llevarse", contó.

El dueño de casa encendió una luz desde el interior y los delincuentes huyeron. "Se avivaron de que nos despertábamos o algo de eso, igualmente se fueron muy tranquilos", relató y agregó: “Saltaron por los tapiales, se fueron por la casa de los vecinos”.

Los ladrones se llevaron una bicicleta, una caja de herramientas, un par de zapatillas y varias unidades de palo santo, uno de los artículos que comercializa la familia.

Los elementos recuperados por la policía.

La víctima llamó a la policía que rápidamente dispuso un operativo cerrojo que permitió detener a los jóvenes a pocas cuadras del lugar del hecho, cuando huían con los objetos robados.

"Creo que se trataron de mantener lo más silenciosos posible para que no los escuche, pero sí estaban preparando de todo, hasta la ropa sucia revolvieron. Me llevaron palo santo, no se para qué quieren palo santo", señaló el dueño de casa.

Imputados por robo, los jóvenes aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría, donde permanecen a la espera del temperamento que adopte para con ellos la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil.