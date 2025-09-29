Dos menores aprehendidos: pedían plata en el Paseo Público a punta de cuchillo
Los adolescentes, de 15 años, amenazaban a la gente con un arma blanca y les exigían dinero. Fueron apresados por la policía.
El domingo, en el Paseo Público, vecinos alertaron sobre la presencia de varios jóvenes que intimbidaban a transeúntes mientras solicitaban dinero portando un arma blanca.
En el lugar, efectivos policiales procedieron a la aprehensión de un menor de 15 años, a quien se le incautó un cuchillo. Se encontraba junto a otro adolescente de la misma edad, quien se resistió a las indicaciones policiales.
Ambos fueron trasladados a la comisaría correspondiente para cumplir con los procedimientos legales. La Fiscalía del Joven de San Nicolás tomó intervención en el caso.
