El jueves, un joven de 21 años y su primo de 20 lograron recuperar una motocicleta que había sido robada horas antes.

El vehículo, una Honda Wave 110 cc de color rojo, fue hallado en la intersección de las calles Mateo Sbert y Bozzano, donde fue abandonado por un hombre que la llevaba de tiro, al verse sorprendido por los jóvenes. El sospechoso se dio a la fuga inmediatamente.

El rodado pertenece a una mujer de 29 años y había sido sustraído en la vía pública, en la zona de 11 de Septiembre y Balcarce, poco después del mediodía.

Para concretar el robo, los delincuentes dañaron el sistema de encendido y la traba del manubrio. La causa quedó a cargo de la Fiscalía N.º 7.

