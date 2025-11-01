Dos jóvenes en moto chocaron en Depietri y San Martín
El accidente ocurrió este sábado por la mañana. Los motociclistas, de 18 y 23 años, perdieron el control de una Honda Wave 110 y fueron trasladados al Hospital Emilio Ruffa, donde confirmaron que ambos estaban alcoholizados.
Durante la mañana de este sábado, un accidente de tránsito tuvo lugar en la intersección de Depietri y San Martín.
Por razones que se tratan de establecer, dos jóvenes, de 23 y 18 años, que circulaban en una motocicleta Honda Wave 110 color roja perdieron el control y se estrellaron.
Ambos motociclistas fueron trasladados por la ambulancia a la Guardia del Hospital Emilio Ruffa, donde constataron que estaban en estado de ebriedad.
