Durante la madrugada de este sábado, un accidente de tránsito tuvo lugar en la intersección de 11 de Septiembre y Avenida España.

Una motocicleta Honda 150 cc que era guiada por una joven, de 19 años, acompañada por una amiga de 20, colisionó contra un auto que se encontraba estacionado.

Las jóvenes fueron asistidas por la ambulancia y trasladadas al Hospital, donde constataron que presentaban lesiones de carácter leves.

