Dos jóvenes aprehendidos tras robarle la mochila a una ciclista
Tienen 18 y 23 años. Le robaron a una mujer de 52 que circulaba en bicicleta por la vía pública, en Boulevard Moreno y Las Provincias. Sucedió este lunes por la mañana.
La policía aprehendió a dos jóvenes de 18 y 23 años que momentos antes le habían robado la mochila a una ciclista de 52. Sucedió este lunes por la mañana.
El robo tuvo lugar en la intersección de las calles Boulevard Moreno y Las Provincias cuando la víctima circulaba en bicicleta y transportaba una mochila en el canasto del rodado.
En ese momento, los ladrones se acercaron y se la arrebataron, para luego huir de la escena.
Tras la denuncia correspondiente, la policía inició un operativo cerrojo que concluyó las calles Javier Rivero y Güemes, donde ambos sujetos fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría local. Interviene la Fiscalía en turno.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión