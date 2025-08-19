La policía aprehendió a dos jóvenes de 18 y 23 años que momentos antes le habían robado la mochila a una ciclista de 52. Sucedió este lunes por la mañana.

El robo tuvo lugar en la intersección de las calles Boulevard Moreno y Las Provincias cuando la víctima circulaba en bicicleta y transportaba una mochila en el canasto del rodado.

En ese momento, los ladrones se acercaron y se la arrebataron, para luego huir de la escena.

Tras la denuncia correspondiente, la policía inició un operativo cerrojo que concluyó las calles Javier Rivero y Güemes, donde ambos sujetos fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría local. Interviene la Fiscalía en turno.

