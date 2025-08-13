El martes, en el marco de un operativo de tareas preventivas, personal policial aprehendió a dos hombres en disitintos puntos de la ciudad.

Ads

El primer hecho ocurrió por la tarde en la intersección de Benefactora Sampedrina y Alvear, donde efectivos identificaron a un joven de 18 años, al que le secuestraron envoltorios con marihuana.

Horas más tarde, en un operativo desarrollado en la zona de Rómulo Naón y Libertad, fue interceptado otro joven, de 20 años, quien tenía en su poder varias dosis de cocaína.

Ads

La droga fue secuestrada por la Fiscalía de Estupefacientes.

Ambos casos fueron puestos en manos de la Fiscalía de Estupefacientes, que ordenó el secuestro de la droga y la notificación de la causa a los involucrados, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Puede interesarte

Ads