Dos jóvenes aprehendidos por tenencia de drogas
En operativos diferentes, personal policial identificó a dos jóvenes que circulaban con cantidades ínfimas de drogas en la vía pública este martes. Uno de los aprhendidos poseía un envoltorio de marihuana mientras que el otro llevaba consigo varios envoltorios de cocaína.
El martes, en el marco de un operativo de tareas preventivas, personal policial aprehendió a dos hombres en disitintos puntos de la ciudad.
El primer hecho ocurrió por la tarde en la intersección de Benefactora Sampedrina y Alvear, donde efectivos identificaron a un joven de 18 años, al que le secuestraron envoltorios con marihuana.
Horas más tarde, en un operativo desarrollado en la zona de Rómulo Naón y Libertad, fue interceptado otro joven, de 20 años, quien tenía en su poder varias dosis de cocaína.
Ambos casos fueron puestos en manos de la Fiscalía de Estupefacientes, que ordenó el secuestro de la droga y la notificación de la causa a los involucrados, quienes quedaron a disposición de la Justicia.
