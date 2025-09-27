Durante la tarde de este viernes, personal policial detuvo a dos hombres por alterar el orden en la vía pública.

La policía llegó a la intersección de Hermano Indio y Bozzano tras ser alertados por vecinos de la zona y encontró a dos personas que provocaban disturbios.

Los hombres, de 27 y 30 años, fueron aprehendidos y posteriormente trasladados a la Comisaría, donde quedaron a disposición del Juzgado de Paz.

