Dos hombres fueron detenidos por provocar disturbios en la vía pública
La policía los interceptó en Bozzano y Hermano Indio. Los detenidos, de 27 y 30 años, quedaron a disposición del Juzgado de Paz tras ser trasladados a la Comisaría local.
Durante la tarde de este viernes, personal policial detuvo a dos hombres por alterar el orden en la vía pública.
La policía llegó a la intersección de Hermano Indio y Bozzano tras ser alertados por vecinos de la zona y encontró a dos personas que provocaban disturbios.
Los hombres, de 27 y 30 años, fueron aprehendidos y posteriormente trasladados a la Comisaría, donde quedaron a disposición del Juzgado de Paz.
