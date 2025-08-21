Dos hermanos fueron aprehendidos tras abandonar una moto robada
Fueron interceptados este miércoles en Molina y Lucio Mansilla. Al ver a la policía, descartaron la moto e intentaron huir. Fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría.
Dos jóvenes hermanos, de 31 y 29 años, fueron aprehendidos en la intersección de Molina y Lucio Mansilla cuando circulaban con una moto robada.
Al notar la presencia policial, abandonaron el rodado, una Jianseh 125 cc tipo Enduro, sobre la que la policía constató que tenía pedido de secuestro activo.
El robo de la moto fue denunciado el lunes pasado y la víctima del ilícito es un hombre de 56 años.
La Fiscalía local dispuso que ambos sujetos permanezcan alojados en la dependencia policial hasta tanto se resuelva su situación judicial y ordenó el inicio de las actuaciones correspondientes para la restitución de la motocicleta a su legítimo propietario.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión