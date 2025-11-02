La policía debió intervenir, a raíz de un llamado al servicio de emergencias 911, en calle Bottaro al 1520.

Ads

Allí procedió a la aprehensión de un masculino de 47 años de edad, quien se encontraba incumpliendo una medida cautelar contra su ex pareja, por lo que fue trasladado hacia la dependencia policial imputado del delito de “Desobediencia”.

Por su parte, la víctima fue asistida en la Comisaria de la Mujer de San Pedro.

Ads

Luego, por otra alerta también recibida por el servicio de emergencias 911, en calle Sargento Selada al 1600, el personal policial procedió a la aprehensión de un joven de 20 años.

Éste, momentos previos, agredió físicamente a su pareja de 18 años.

Ads

Ante lo señalado, el masculino es trasladado hacia la comisaría local, quedando imputado por el delito de “Lesiones leves agravadas”.

Luego fue puesto a disposición de la Fiscalía de turno, mientras que la víctima fue traslada a la Comisaria de la Mujer para su asistencia.

Ads