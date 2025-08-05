Dos jóvenes de 22 años fueron detenidos en allanamientos que la Sub DDI San Pedro - Baradero encabezó en la ciudad de Luján, ambos sindicados como los autores de un asalto a mano armada a un playero de una estación de servicio en San Pedro.

El hecho ocurrió el 11 de julio pasado, alrededor de las 00.30. Los delincuentes llegaron a la estación de servicio Gulf de Sarmiento e Irlanda en un Chevrolet Prisma blanco par cargar GNC.

La DDI allanó dos domicilios en Luján para detener a los sospechosos.

Cuando el playero se acercó a despachar, el conductor del coche lo apuntó con un arma y le exigió que entregara la billetera, en la que había 99.100 pesos.

Tras hacerse del botín, los ladrones huyeron por Sarmiento en sentido ruta 1001. El análisis de cámaras de seguridad permitieron establecer que se fueron por ese camino provincial hacia la ruta 9.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación de la DDI logró elementos de prueba contundentes para determinar que los delincuentes eran oriundos de la ciudad de Luján. Con testimonios y tareas de campo, identificaron sus domicilios y la Justicia ordenó los allanamientos.

Así, con apoyo de la DDI de Lujan y el GAD de Exaltación de la Cruz, este martes por la madrugada procedieron a allanar las viviendas de los sospechosos y los detuvieron.

Los elementos secuestrados en el procedimiento.

Uno de los allanamientos tuvo lugar en calle Darwin al 1800 y el otro, en San Juan al 600. Además de detener a los dos delincuentes, ambos de 22 años, secuestraron dos buzos, una campera y una chalina, una gorra, un teléfono celular, un par de zapatillas y un gorro de lana, todas prendas de vestir identificadas gracias a las cámaras de seguridad.

Los dos delincuentes fueron trasladados a San Pedro y quedaron a disposición de Fiscalía, que les tomaba declaración indagatoria, imputados por el delito de robo agravado por el uso de armas de fuego.

