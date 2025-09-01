Dos autos y un camión encajados en 3 de Febrero al fondo: tuvieron que ser auxiliados
Tras las lluvias del fin de semana, el camión quedó encajado en 3 de Febrero al fondo, en la zona próxima al cementerio municipal. En calle 74, además, dos automóviles tuvieron que requerir ayuda de una máquina municipal porque también quedaron en el barro.
Este lunes, tras las lluvias del fin de semana, tres vehículos quedaron encajados en la zona de 3 de Feberero al fondo, detrás del Cementerio, y tuvieron que ser rescatados del barro.
Por un lado, un camión cargado con arena que intentaba salir hacia Crucero General Belgrano tuvo que requerir la asistencia de otro vehículo similar, luego de que la Municipalidad le informara que debería haber transitado por Frers.
Además, en calle 74, entre 3 de Febrerero e Independencia, hubo dos casos de automóviles que quedaron en el barro y fueron rescatados por una máquina municipal.
Uno de los coches, un Chevrolet Corsa, quedó encajado frente a las 89 viviendas del barrio Nuestro Sueño; el otro, un Toyota Corolla, en inmediaciones de esa zona.
A uno de los vehículos se le rompió una de las ruedas tras salir del barro. Vecinos señalan que producto de estas maniobras, la tosca que recubre la calle también fue dañada.
