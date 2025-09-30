El lunes por la tarde, en el marco de tareas de prevención, efectivos policiales aprehendieron a dos personas en la vía pública.

Los operativos se realizaron en distintos sectores de la ciudad y permitieron identificar a los sujetos, de 30 y 37 años, ambos residentes en San Pedro, quienes llevaban marihuana.

Los aprehendidos portaban marihuana al momento de su aprehensión

Luego de ser trasladados a la comisaría, se iniciaron las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley 23.737. La causa quedó a cargo de la Fiscalía N°11.

