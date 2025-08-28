El miércoles, durante operativos de prevención en San Pedro, efectivos policiales aprehendieron un hombre de 49 años en la intersección de las calles Bottaro y Martín Fierro.

Ads

El aprehendido, con un extenso historial delictivo, contaba con dos órdenes de detención vigentes: una emitida el 21 de febrero de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 y otra del 20 de septiembre de 2023, bajo jurisdicción del Tribunal Oral en lo Criminal N°2.

Ambas estaban vinculadas a causas por robo agravado, entre otros delitos relacionados con vehículos, encubrimiento y tentativa de robo.

Ads

Luego de la intervención de las autoridades judiciales correspondientes, se dispuso el cumplimiento de las medidas legales establecidas y se ordenó que el aprehendido se presente ante la Justicia en la próxima audiencia, tras lo que recuperó su libertad.

En otro procedimiento, personal de la UTOI detuvo a un joven de 18 años en la esquina de Saavedra y Fray del Pozo.

Ads

Sobre él pesaba una orden de captura emitida el 17 de febrero de 2025, bajo una causa caratulada como “tentativa de robo” y tramitada por la Fiscalía de Menores de San Nicolás.

Tras ser informado el organismo judicial, también se dispuso su liberación tras realizar los trámites correspondientes.

Puede interesarte