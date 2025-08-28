Dos aprehendidos con pedido de captura por causas de tentativa de robo y robo agravado
Un hombre de 49 años y un joven de 18, con pedido de captura vigente, fueron aprehendidos este miércoles. Ambos estan vinculados a distintas causas de tentativa de robo y robo agravado. Tras la notificación, recuperaron la libertad.
El miércoles, durante operativos de prevención en San Pedro, efectivos policiales aprehendieron un hombre de 49 años en la intersección de las calles Bottaro y Martín Fierro.
El aprehendido, con un extenso historial delictivo, contaba con dos órdenes de detención vigentes: una emitida el 21 de febrero de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 y otra del 20 de septiembre de 2023, bajo jurisdicción del Tribunal Oral en lo Criminal N°2.
Ambas estaban vinculadas a causas por robo agravado, entre otros delitos relacionados con vehículos, encubrimiento y tentativa de robo.
Luego de la intervención de las autoridades judiciales correspondientes, se dispuso el cumplimiento de las medidas legales establecidas y se ordenó que el aprehendido se presente ante la Justicia en la próxima audiencia, tras lo que recuperó su libertad.
En otro procedimiento, personal de la UTOI detuvo a un joven de 18 años en la esquina de Saavedra y Fray del Pozo.
Sobre él pesaba una orden de captura emitida el 17 de febrero de 2025, bajo una causa caratulada como “tentativa de robo” y tramitada por la Fiscalía de Menores de San Nicolás.
Tras ser informado el organismo judicial, también se dispuso su liberación tras realizar los trámites correspondientes.
