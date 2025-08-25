Dos aprehendidos con marihuana
En dos operativos distintos realizados el domingo, un hombre de 31y un joven de 21 años fueron aprehendidos por circular con marihuana en la vía pública.
En el marco de los operativos de prevención y control desplegados el domingo, efectivos policiales aprehendieron a dos hombres que tenían en su poder sustancias prohibidas.
Uno de los procedimientos ocurrió en la intersección de Avenida 11 de septiembre y Liniers, donde fue interceptado un hombre de 31 años.
Durante la requisa, el personal policial detectó que llevaba consigo marihuana, motivo por el cual fue trasladado de inmediato a la Comisaría.
En otro operativo, realizado en 11 de septiembre y Riobamba, un joven de 21 años fue sorprendido con envoltorios que también contenían marihuana.
Ambos sujetos quedaron a disposición de la Fiscalía local, bajo una causa caratulada como infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
