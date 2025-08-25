En el marco de los operativos de prevención y control desplegados el domingo, efectivos policiales aprehendieron a dos hombres que tenían en su poder sustancias prohibidas.

Ads

Uno de los procedimientos ocurrió en la intersección de Avenida 11 de septiembre y Liniers, donde fue interceptado un hombre de 31 años.

Durante la requisa, el personal policial detectó que llevaba consigo marihuana, motivo por el cual fue trasladado de inmediato a la Comisaría.

Ads

La marihuana incautada a los aprehendidos.

En otro operativo, realizado en 11 de septiembre y Riobamba, un joven de 21 años fue sorprendido con envoltorios que también contenían marihuana.

Ambos sujetos quedaron a disposición de la Fiscalía local, bajo una causa caratulada como infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Ads

Puede interesarte