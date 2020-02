A dos años del femicidio de Natalia Duarte, el recuerdo de su hijo: "Lo que me gustaría que estés acá conmigo"

Este sábado 1 de febrero se cumplen dos años del femicidio de Natalia Duarte, la la enfermera sampedrina de 43 años que fue asesinada por su expareja, Walter Brizuela, a quien había denunciado y a quien temía porque desde que se habían separado no dejaba de acosarla.

En memoria de aquella triste jornada, su hijo Guillermo dejó un sentido mensaje en redes sociales para su madre en el que expresó cuánto la extraña desde que su vida fue arrebatada por el accionar feminicida de Brizuela, que luego de matar a Natalia se quitó la vida en la propia casa de la víctima.

"Un día cómo hoy hace dos años me daban la peor noticia de la vida, que mi mamá se había ido, que un hijo de mil puta me la arranca de mis manos... La verdad, vieja, no te imaginas lo que me dolió tu partida, la falta que me hacés, cada día más. Te espero todos los días que vengas y me digas que sólo fue un sueño o un mal chiste", escribió Guillermo en su perfil de Facebook, donde recibió mensajes de respaldo.

"Te amo y te extraño horrores. Ni te imaginarás cuánta falta me hacés y lo que me gustaría que estés acá conmigo en esta parte de mi vida. Un beso y abrazo al cielo, muy pero muy fuerte".

Natalia Duarte y su hijo Guillermo, en una de las fotos que él compartió en sus redes sociales.

Natalia había denunciado a Brizuela el 18 de enero, en la Comisaría de la Mujer. Allí había dejado asentado que dos días antes él la había tomado del cuello, le había querido pegar y le había arrojado elementos de la casa. Ella había logrado escapar de la agresión y pedir ayuda a los vecinos.

Brizuela la hostigó por redes sociales y por teléfono. Natalia Duarte había solicitado una medida de exclusión perimetral, trámite de urgencia que se resuelve en el Juzgado de Paz. La Comisaría de la Mujer giró el oficio a esa dependencia, que estaba de feria y debía remitirlo al de Arrecifes, de turno. El perímetro nunca se dictó. La Fiscalía, que podría haber actuado ante la denuncia, nunca recibió el acta.

Antes de ser asesinada, le había enviado un audio por WhatsApp en el que le contaba lo que estaba viviendo con Brizuela. Premonitoria, le pedía que si podía pasara cada tanto por la casa, poque tenía miedo de que le "pase algo".

En 2018 hubo 259 femicidios en la Argentina. De ellos, dos ocurrieron en San Pedro: el de Natalia Duarte, el 1 de febrero, y el de Mariela Figueroa, el 19 de abril. En 2019, el país registró 327 víctimas y en el primer mes de 2020 ya suman 34, lo que significa un crimen cada 22 horas.

"Es importante reflexionar en torno a que los femicidios son la punta del iceberg de los distintos tipos de violencias que reproduce el sistema cultural machista en el que vivimos", advirtió Rauel Vivanco, titular del Observatorio de violencias de género "Ahora que sí nos ven".