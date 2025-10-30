Durante la jornada del miércoles se registraron dos siniestros viales en distintos sectores de la ciudad y en los que dos conductores tuvieron que ser hospitalizados.

Ads

Uno ocurrió en la intersección de Honorio Pueyrredón y Sarmiento, donde un motociclista de 25 años que circulaba en una moto de 110 cc colisionó con un automóvil conducido por un hombre de 53 años.

A raíz del impacto, el joven sufrió lesiones leves y fue trasladado al Hospital Emilio Ruffa para su asistencia.

Ads

En Pueyrredón y Sarmiento, una moto y un auto colisionaron, dejando al motociclistas con heridas leves.

Horas más tarde, en la esquina de Mitre y Dávila, una motocicleta guiada por un joven de 19 años chocó contra un automóvil manejado por un hombre de 40 años.

El motociclista fue derivado al nosocomio, donde los médicos constataron que sufrió una fractura distal en el dedo pulgar del pie izquierdo.

Ads

Puede interesarte