¿Dónde están los inspectores?
Valentina reportó: “¿Dónde están los inspectores de San Pedro? Hoy veníamos en el micro de Río Tala y quedó cruzado en la esquina de Mitre y 3 de febrero, un auto gris, atravesado, mal estacionado. La gente se tuvo que bajar antes. Había una persona con discapacidad y hubo que bajarla antes de donde iba. El colectivo más de media hora estuvo parado ahí en esa esquina”.
