Domingo Bronce seguirá trabajando ad honorem

El martes al mediodía Domingo Bronce renunció como colaborador de la Municipalidad y, por la tarde, se reunió con el Secretario de Gobierno, Silvio Corti, quien, tras aclarar el "malentendido" por una "modificación en las tareas planificadas", le solicitó que continúe en el puesto al que llegó a principios de 2017 tras un temporal de viento y lluvia en el que colaboró para restablecer servicios y drenar el anegamiento en la zona de Villa Jardín. Desde ese día el Jefe Comunal le pidió que se acerque y vuelque sus conocimientos a los nuevos integrantes del área.

El ex Director de Red Vial, previo al encuentro con el funcionario, dialogó en exclusiva con La Opinión y, aunque aseguró que tomó la decisión para "poder descansar", señaló que no sabía si después de la charla con Corti había posibilidades de "volver atrás" pero consideró que si se lo permiten va a continuar ayudando pero lo que no quiere es "seguir trabajando".

Además, el miércoles el Secretario de Coordinación, Ramón Salazar, se juntó con el exconcejal para terminar de limar las asperezas y Bronce decidió continuar obrando ad honorem porque, según admitió, tiene proyectos "para terminar" como un puerto de transferencia de ganado y otro en La Tosquera. Además, aclaró que nunca cobró desde que asumió hace cinco meses porque él no esta "contratado".