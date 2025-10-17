Durante la tarde de este viernes, un accidente de tránsito tuvo lugar en avenida Sarmiento al 2800, a la altura del Hospital Privado Sadiv.

Por razones que se tratan de establecer, una mujer que conducía un automóvil dobló en U y embistió a una motociclista.

La víctima fue trasladada a la Guardia del Hospital, donde constaron que presentaba traumatismo craneofacial, por lo que requerirá estudios para determinar la complejidad de las lesiones.

