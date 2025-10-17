Dobló en U en avenida Sarmiento y atropelló a una motociclista
El accidente ocurrió este viernes por la tarde. La motociclista fue trasladada al Hospital, donde permanece en observación por un traumatismo craneofacial.
Durante la tarde de este viernes, un accidente de tránsito tuvo lugar en avenida Sarmiento al 2800, a la altura del Hospital Privado Sadiv.
Por razones que se tratan de establecer, una mujer que conducía un automóvil dobló en U y embistió a una motociclista.
La víctima fue trasladada a la Guardia del Hospital, donde constaron que presentaba traumatismo craneofacial, por lo que requerirá estudios para determinar la complejidad de las lesiones.
