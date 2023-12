Johana reportó: “Hola, no suelo realizar quejas en general, pero realmente como madre me encuentro agobiada. Es increíble que el ingreso al primer año escolar sea una odisea. No es ajeno a los ciudadanos de San Pedro, pero hoy lo vivo en carne propia. Anoté a mi hijo en cuatro escuelas para su ingreso a primer año de primaria. El 20 de diciembre colocaron los listados en la escuela Normal, aún encontrándome dentro del rango y siendo una de las primeras en la fila mi niño no ingresó. En la escuela 6 tampoco, en la escuela 13 tampoco tuvo ´suerte´ y por último en la escuela 1. Me cansé de presentarme en el recinto y que no haya nadie, no atienden los teléfonos. En el Consejo Escolar la gente que está ahí está en Narnia, nunca saben nada. No hay un registro de ingreso a primer grado en el Consejo Escolar. Lo único que quiero saber es si mi hijo ingresó en la última escuela que lo inscribí, que sería la escuela 1 o si le van a dar lugar en alguna institución. Una total vergüenza”.