Dieron de alta a Rodrigo Godoy, el joven que recibió un machetazo en una usurpación

Rodrigo Godoy, el joven de 26 años que recibió un machetazo en la cabeza en uno de los terrenos usurpados, recibió el alta tras permanecer internado primero en la terapia intensiva del hospital San Felipe de San Nicolás y luego en el local.

Ahora, el herido está de reposo y recuperación en la casa de su madre, "por un tiempo, hasta que se sienta bien y yo tenga, por que estoy a semanas de dar a luz", contó a La Opinión su pareja, Ailén. Sobre la salud de Rodrigo, informó: "Tiene sus ratos que está bien y ratos que se siente mal, tiene que cuidarse".

La evolución del cuadro de Godoy fue rápida. "El médico me dijo que está vivo por milagro, que no lo podía creer. El entró consciente y la ansiedad de seguir vivo lo mantuvo en pie", aseguró su pareja, que ahora espera que la recuperación también sea rápida.

Las secuelas, entienden los profesionales que lo asistieron, pueden ser importantes. De hecho, ya toma una medicación que podría acompañarlo de por vida. El riesgo de que le quede alguna incapacidad que le dificulte trabajar también está latente.

La familia de Rodrigo Godoy se quejó porque su agresor no fue detenido. "Me había llegado un rumor de que el que atacó a mi marido estaba preso. Me acerqué a Fiscalía y me dijeron que no había novedades. Ahora lo vi suelto, qué tengo que hacer para que la Justicia actúe", reclamo Ailén.

"No me dijeron si tienen orden de detención ni nada. Gracias a dios mi marido esta vivo, pero él estuvo muy mal. El está fuera de peligro, pero van a ir apareciendo secuelas", señaló la joven, que está embarazada de ocho meses.

"El que lo atacó apareció una sola vez por el asentamiento, andaba con la misma ropa del día en que pasó esto", contó y agregó: "La causa fue caratulada como tentativa de homicidio, por eso me extraña que no esté preso".