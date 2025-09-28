El personal de la Estación de Policía Comunal de San Pedro llevó a cabo una intervención en la zona de calle Lucio Mansilla al 3000, interceptando a un hombre que caminaba por el lugar.

Tras realizar la identificación correspondiente, se pudo establecer que el individuo de 38 años, originario de la ciudad de Tandil, contaba con un pedido de captura desde el 27 de febrero de este año.

Dicha restricción estaba relacionada con una causa judicial por “Averiguación de Paradero”, emitida por el Juzgado de Familia Nº 2 de la ciudad serrana.

