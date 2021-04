Diego Gottardi abrió su escuelita en San Pedro: “El primer día los chicos se fueron satisfechos”

Diego Gottardi es un exfutbolista profesional y entrenador que está afincado en San Pedro desde hace varios años y, esta semana, puso en funcionamiento una escuelita que lleva su nombre y en la que él mismo encabeza las prácticas junto a Ignacio Grifonetti.

En los primeros dos entrenamientos (lunes y miércoles a las 17.30) en el complejo privado ubicado en Bartolomé Mitre 3030 hubo alrededor de doce chicos de entre 4 y 12 años (el límite es 14) lo que colmó las expectativas de quien lleva adelante el proyecto: “Arrancamos el primer día y fueron varios chicos. Contento por eso y porque los chicos se fueron satisfechos y con ganas de volver, que es lo que a uno más le importa porque ellos le van a dar continuidad a todo esto”.

Meses atrás Diego Gottardi se sumó al cuerpo técnico que armó su papá, Hugo, histórico asistencia de Miguel Ángel Russo. Incluso, trabajó con ellos en 2018 en Millonarios de Colombia cuando el actual director técnico de Boca se ausentó por su tratamiento contra el cáncer.

Aun con como parte de ese grupo, el exvolante decidió encarar un nuevo desafío ligado al deporte en el que se destacó gracias a la insistencia de terceros: “Hace unos meses que hablando con amigos y gente del fútbol me venían tirando de porqué yo nunca abrí una escuelita de fútbol en San Pedro. Primero no le di importancia, pasó el tiempo, me siguieron hablando del tema y me picó el bichito y me puse en campaña de cómo hacerlo. Ahí afronte el compromiso y me puse con eso. Me ilusionó y con la cantidad de chicos, también”.

Gottardi se retiró con la camiseta de Paraná. Antes, tuvo una dilatada trayectoria en el Ascenso de Argentina en el que debutó en El Porvenir en 2002 y pasó por Atlético Rafaela, Unión de Sunchales, Santamarina de Tandil, Juventud Antoniana, Deportivo Libertad y Ben Hur de Rafaela. Además, en Europa se desempeñó en Cartagena, Melilla y Lucena de España más Varzim de Portugal. En total, acumuló más de 300 partidos en el profesionalismo.

Como entrenador, además de su experiencia en Colombia, fue asistente de Cristian “Pájaro” Domizzi en Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero; Federal B), San Lorenzo de Alem (Catamarca; Federal A) y Sportivo Belgrano de San Francisco.