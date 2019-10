Diego Gil arbitró al equipo de Diego Armando Maradona: "Fue una experiencia increíble"

Diego Gil tiene 33 años y es sampedrino pero desde los 18 habita en La Plata, ciudad a la que fue a estudiar educación física y se quedó. En la capital de la Provincia de Buenos Aires también logró el título de guardavidas y se recibió de árbitro nacional, profesiones que ejerce en simultáneo con su rol de educador. En constante crecimiento, el jueves pasado se dio el lujo de impartir justicia en los amistosos que Gimnasia de La Plata afrontó contra Nueva Chicago y conoció a Diego Armando Maradona en lo que, ante La Opinión, calificó como "una experiencia increíble".

"Hace varios años que trabajo y tengo relación árbitros de La Plata. Un colega, Martín Conaldi, fue convocado para ese partido pero como no podía me recomendó y me llamaron. Yo había dirigido a Gimnasia en otros amistosos, pero no con Maradona", contó Gil, hermano de Joaquín quien se desempeña como juez en la Liga Sampedrina (LDS) y en el Federal C 2018 estuvo en Las Palmeras-Sarmiento de Zárate, único cotejo en el que coincidió con un club de San Pedro.

La jornada en el estadio Juan Carmelo Zerillo tuvo dos partidos. En el primero el elenco de la B Nacional le ganó 1 a 0 al Lobo que presentó mayoría de suplentes mientras que en el siguiente, el dueño de casa se impuso 3 a 2 a una juvenil formación del visitante.

Sobre el comportamiento de Maradona, Gil admitió que no escuchó reclamo alguno hacia su labor y que en gran parte de los cotejos estuvo sentado en el banco de suplentes desde donde arengó a sus jugadores mientras que Sebastián "Gallego" Méndez fue el que dio las indicaciones. Además, contó una anécdota con el Diez que guardó para siempre en su memoria: "En el entretiempo Diego corrió unos metros para llegar al banco y me dijo que estaba para jugar 20 minutos, le dije que sí, que se quedara en la cancha".

Por último, Diego Gil, que nació en 1986 cuando su tocayo guio a la Selección Argentina al título en el Mundial de México, explicó el revuelo que hay en La Plata desde su llegada y, por ello, sostuvo que "estar al lado de él era de no creerlo": "Lo cuidan a full, es impresionante y la gente está maravillada con Maradona. A los hinchas no les importa si descienden porque lo tienen a él".

En enero de 2019, Gil firmó su primer contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y pasó a trabajar en relación de dependencia, condición que lo habilita para, si tiene buenos desempeños, escalar categorías. Actualmente, tiene una activa participación en el Regional y los federales B y A desde donde tiene como objetivo saltar a la B Nacional.