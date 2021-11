Dictaron prisión preventiva a Maximiliano Dutra, el remisero acusado de abuso

La situación del remisero sospechado de abusar de una mujer es cada vez más complicada debido a que el Juzgado de garantías a cargo de María Eugenia Maiztegui resolvió dictarle la prisión preventiva luego de la solicitud de la fiscala Viviana Ramos.

Publicidad

Con esta medida Maximiliano Dutra de 32 años permanecerá detenido hasta la fecha del juicio en donde se definirá su situación procesal bajo la carátula de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad. Mientras tanto el remisero continúa detenido en la Comisaría de nuestra ciudad aguardando que se genere un cupo en alguna Unidad Penal de la región adonde será destinado.

Dutra se encuentra detenido desde el 3 de octubre pasado cuando la policía lo detuvo en su casa de Manuel Iglesias 760 luego de que sea alertada por los vecinos ante los pedidos de auxilio de la mujer.

Se pudo establecer que la mujer había estado con el hombre durante el fin de semana, que primero la trasladó con su remis a la ciudad de Baradero en donde permaneció junto a sus hijos hasta el domingo en la casa de una amiga y que la fue a buscar pero ya en un auto particular que le había pedido prestado a un amigo.

A su regreso la pareja acordó salir a disfrutar de la noche pero ya en la madrugada todo fue distinto hasta que la mujer despertó en la casa del acusado y en ropa interior.

Las pericias determinaron que la mujer no presentaba signos de violencia, como así tampoco consumo de alcohol o de alguna sustancia, aunque en su relato la víctima siempre sostuvo que no recuerda prácticamente nada de esa noche, solo que el hombre le dio agua para beber confirmando además que había sido obligada a realizar un acto sexual que no deja las evidencias necesarias para detectarlo en una pericia pero sí alcanza para encuadrar el delito bajo la figura de abuso sexual con acceso carnal.

A u vez la Asesoría Pericial avaló la hipótesis de la fiscala Viviana Ramos, quien sostiene que existió la presencia de psicotrópico identificado como “viola fácil”, que se adquiere a través de las redes sociales y que actúa como psicotrópico para adormecer a las víctimas, poder dominarlas y así abusarlas.

A esto se suman los testimonios de varias personas que coincidieron con lo denunciado por la mujer, que siempre mantuvo su discurso, y relatan el pedido de auxilio que realizó a un familiar y la propia policía cuando arribó al domicilio.