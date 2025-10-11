Dictarán un congreso de enfermería en el Hospital Privado Sadiv
Se llevará a cabo en noviembre y está orientado hacia profesionales, docentes y estudiantes de enfermería. Habrá disertaciones y talleres a cargo de especialistas. Los interesados en participar deberán inscribirse previamente.
Con el compromiso constante de fortalecer la formación y el desarrollo profesional del personal de salud, el Hospital Privado Sadiv llevará a cabo el Congreso de Enfermería 2025, el sábado 15 de noviembre, de 8 a 18.
Tendrá lugar en el auditorio de la institución, ubicado en Avenida Sarmiento 2795. El lema del encuentro será “Cuidados humanizados como eje transversal en la práctica profesional”, que busca generar un espacio de formación, intercambio y crecimiento.
La comunidad de enfermería podrá compartir experiencias, actualizar conocimientos y reflexionar sobre la importancia de una atención centrada en la persona.
El Congreso está destinado a profesionales, docentes y estudiantes de enfermería, y contará con diversas disertaciones, talleres y momentos de intercambio académico.
Los cupos son limitados, y los interesados pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/1nympCGBp9sBtZGJOii0LlZIjdYYH9eAYqUlb3JizRfk/edit
