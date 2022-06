Día del Trabajador del Estado: muchas escuelas sin clases por el paro de auxiliares en reclamo del asueto

Cada 27 de junio se celebra el Día del Trabajador Estatal y las dependencias públicas nacionales y provinciales (Afip, Anses, Registro Civil, Arba, etc.) no tienen actividad. La Municipalidad de San Pedro no está adherida y este año tampoco hubo asueto para el sistema educativo, por disposición provincial, lo que provocó un paro de auxiliares que finalmente afectó a la mayoría de las escuelas, especialmente del turno tarde.

El Gobierno bonaerense dispuso que tras la pandemia es importante garantizar el cumplimiento de los días de clases aprobados para el calendario escolar, por lo que estableció que el personal docente y auxiliar no sean beneficiados con el asueto para el Día del Trabajador Estatal, teniendo en cunta que ya poseen sus fechas conmemorativas, y que la jornada no estaba prevista como feriado escolar.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)provincial elevó un reclamo a la Dirección General de Cultura y Educación en representación del personal auxiliar, pero no tuvo eco. Ante ello, decidieron convocar a un paro de actividades en reclamo del cumplimiento del asueto.

Desde ATE provincia señalaron que convocaron a la medida de fuerza “ante la realidad imperante de desobediencia de las Leyes y normativas interestatales” por parte del Gobierno bonaerense y aseguraron que la resolución del Ministerio de Educación “va en contra del principio de legalidad y razonabilidad” ya que la provincia de Buenos Aires adhirió por ley a la norma nacional que establece el día de asueto para los estatales cada 27 de junio.

“A las escuelas donde no había personal para el comedor, se enviaron viandas”, informó la vicepresidenta del Consejo Escolar, Myriam Bonilla, este lunes en Radio Cuarentena.