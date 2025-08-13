Cada 11 de agosto se celebra en Argentina el Día del Nutricionista, en conmemoración del nacimiento de Pedro Escudero (1887), conocido como el “padre de la nutrición”.

Esta fecha nos invita a reflexionar sobre la importancia de la alimentación saludable y de los hábitos de vida que promueven el bienestar general.

Una correcta alimentación no sólo mejora la salud en el día a día, sino que también previene problemas futuros.

Alimentarse bien potencia el rendimiento diario, ya sea en lo laboral o en lo deportivo, favorece el buen funcionamiento corporal y neuronal y actúa como prevención primaria frente a enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes tipo 2, hipertensión, obesidad o dislipidemias.

Se podría decir que la alimentación saludable es el puntapié inicial de cualquier tratamiento medicinal. Preguntas como “¿Comés bien?” o “¿Hacés actividad física?” son claves para abordar cualquier problema de salud, ya que de ahí se desprenden múltiples aspectos del bienestar de la persona. Y es aquí donde los nutricionistas entramos en acción: fomentando hábitos saludables que perduren en el tiempo, funcionando como una medicina para el presente y el futuro.

En la actualidad, la hiperconectividad y las redes sociales promueven desafíos virales o dietas mágicas sin fundamentos, que desinforman y banalizan nuestra disciplina. Por eso, siempre es importante consultar con profesionales licenciados en nutrición antes de realizar cualquier cambio en la alimentación.

Los nutricionistas no prometemos soluciones rápidas ni somos una moda: somos personal de salud, y nuestro objetivo principal es cuidar la salud de quienes nos consultan.

La alimentación también tiene un rol social y cultural: nos une y conecta con los demás. Un ejemplo cotidiano son las reuniones familiares o con amigos, donde la comida siempre está presente, ya sea un asado, una pasta o simplemente unos mates. Comer no solo nutre, sino que también fortalece los vínculos.

Para más información y orientación personalizada, siempre se recomienda consultar con un licenciado en nutrición.