Día del Niño: Fútbol Infantil Independencia recibe donaciones de golosinas

“Muy buenos día gente. Hoy me dirijo a ustedes, estamos necesitando de su colaboración. Como saben se viene el día del niño y estaríamos necesitando quienes puedan ayudarnos con golosinas, ya sea chupetín caramelos, alfajores, lo que sea es muy bien recibido, para que cada niño pueda recibir su bolsita de golosina, no solo del establecimiento si no también que vienen niños de todos lados, la sub comisión de Independencia Ifc Infantil le estará sumamente agradecido que quieran sumarse. Comunicarse al 3329569550 para su colaboración”