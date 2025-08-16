Día del Niño en el Patio Gastronómico
"Festejamos el Día del Niño en el predio del Patio Gastronómico
Va estar la animadora, una mamá prendida haciendo juegos con los chicos. Van dos payasos, una obra de teatro, les vamos a regalar golosinas a todos y además, vamos a hacer sorteos para que todos se lleven sus premios. Mañana estamos toda la tarde con actividades desde las 13.00", indicaron.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión