"Festejamos el Día del Niño en el predio del Patio Gastronómico

Va estar la animadora, una mamá prendida haciendo juegos con los chicos. Van dos payasos, una obra de teatro, les vamos a regalar golosinas a todos y además, vamos a hacer sorteos para que todos se lleven sus premios. Mañana estamos toda la tarde con actividades desde las 13.00", indicaron.

Ads

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

Ads

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo

Ads





Puede interesarte