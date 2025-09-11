Daniela Mastroianni escribió: “Soy Daniela y quería saludar a Carolina Frangi por el Día del Maestro. Decirle que tengo los mejores recuerdos de mi infancia con ella como maestra en la escuela Normal. Que sin saberlo fue un pilar muy importante en mi vida, que cuido de mí con muchísimo amor”, escribieron.

