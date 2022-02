Día de lucha contra el cáncer: el recuerdo para Karen Batle, por Roberto Borgo

“Hoy se celebra el día mundial de lucha contra el cáncer. Esa, la que todos los días millones de pacientes en el mundo dan por vivir. Contra una enfermedad que no distingue sexos, edades, razas. Que mata por el cuerpo pero destruye el alma, que a veces nos hace pensar que le ganamos la batalla y vuelve con más fuerza y dolor.



Hace un par de días se cumplió el día que a mí me llevo la vieja. Y por más que en algún momento bajo los brazos, siempre ví en las personas que tienen las innumerables variantes de esta enfermedad una oportunidad, de revancha, de lo que no pude o supe hacer para ganarle días, semanas o un segundo.



Y así conocí a Karen Batle, la foto es la mejor muestra que no solo puso el cuerpo, bien o mal me enseñó que un segundo de vida es un triunfo, los medios que carajo importan, es un abrazo más, un beso más que le cuerpeamos a muerte.



Muchos no entienden por qué volvés a la picadora de carne. Por un segundo más de alguien, por un día más. Por la esperanza. Esa es mi revancha por la vieja, por lo que perdí de besos y agarrarte la mano. Si otro puede soy feliz.



Gracias Karen, eso me enseñaste.

