Este 15 de octubre, Día de la Trabajadora Rural, un grupo de mujeres de Río Tala, celebra en el campo, entre naranjos, limoneros y durazneros.

Ads

El equipo es parte de una cuadrilla que, a diario, se reparte entre la cosecha de naranja y la descarga del durazno.

"Somos un grupo grande, pero hoy sólo nos sacamos la foto nosotras”, contaron. La capataz es Gladys Vázquez, y junto a ella trabajan Nancy, Stella, Carmen, Silvina, Lucía, Leonela, Adela y Marisol.

Ads

“Carmen Vázquez no salió en la foto porque tuvo que irse por un asunto familiar”, aclararon.

"Como todo, lo hacemos por necesidad, porque muchas opciones no hay", resumieron, con la sencillez de quienes sostienen con su esfuerzo buena parte del trabajo rural.

Desde la Sociedad Rural destacaron que "en cada surco, en cada amanecer, hay mujeres que siembran esfuerzo, compromiso y futuro" y resaltaron: "Reconocemos su papel esencial en la producción, la familia y la vida del campo argentino".

Ads

Puede interesarte